Гладышева (Михайлова) Феодосия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева (Михайлова) Феодосия Алексеевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1823

Дата смерти

11.04.1897

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Михайлов Алексей Павлович

Мать: Михайлова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
30.10.1842

Муж: Гладышев Феоктист Петрович

Рождение ребёнка
02.09.1844

Сын: Гладышев Иван Феоктистович

Отец ребёнка: Гладышев Феоктист Петрович

Рождение ребёнка
08.02.1852

Сын: Гладышев Никифор Феоктистович

Отец ребёнка: Гладышев Феоктист Петрович

Рождение ребёнка
27.05.1853

Сын: Гладышев Никита Феоктистович

Отец ребёнка: Гладышев Феоктист Петрович

Рождение ребёнка
24.02.1856

Сын: Гладышев Иван Феоктистович

Отец ребёнка: Гладышев Феоктист Петрович

Рождение ребёнка
12.12.1858

Сын: Гладышев Даниил Феоктистович

Отец ребёнка: Гладышев Феоктист Петрович

Рождение ребёнка
13.02.1862

Сын: Гладышев Федор Феоктистович

Отец ребёнка: Гладышев Феоктист Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.1897
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