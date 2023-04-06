Гладышева (Михайлова) Феодосия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти11.04.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
30.10.1842
Рождение ребёнка
02.09.1844
Сын: Гладышев Иван Феоктистович
Отец ребёнка: Гладышев Феоктист Петрович
Рождение ребёнка
08.02.1852
Сын: Гладышев Никифор Феоктистович
Отец ребёнка: Гладышев Феоктист Петрович
Рождение ребёнка
27.05.1853
Сын: Гладышев Никита Феоктистович
Отец ребёнка: Гладышев Феоктист Петрович
Рождение ребёнка
24.02.1856
Сын: Гладышев Иван Феоктистович
Отец ребёнка: Гладышев Феоктист Петрович
Рождение ребёнка
12.12.1858
Сын: Гладышев Даниил Феоктистович
Отец ребёнка: Гладышев Феоктист Петрович
Рождение ребёнка
13.02.1862
Сын: Гладышев Федор Феоктистович
Отец ребёнка: Гладышев Феоктист Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.1897