Денисова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.08.1926
Дата смерти20.12.2007
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1926
Отец: Денисов Иван Павлович
Мать: Мавра
Бракосочетание
29.02.1948
Рождение ребёнка
10.08.1955
Дочь: Афонина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Афонин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Афонин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Афонин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афонина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Афонин Василий Яковлевич
Смерть
20.12.2007