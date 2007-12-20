Денисова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова Анна Ивановна

Денисова Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Староселье, Брянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

02.08.1926

Дата смерти

20.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1926

Отец: Денисов Иван Павлович

Мать: Мавра

Староселье, Брянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
29.02.1948

Муж: Афонин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
10.08.1955

Дочь: Афонина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Афонин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Афонин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Афонин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афонина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Афонин Василий Яковлевич

Смерть
20.12.2007
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close