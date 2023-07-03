Архипова Меланья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1873
Отец ребёнка: Архипов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1886
Дочь: Архипова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Архипов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Архипов Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно