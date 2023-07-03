Архипова Меланья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова Меланья Васильевна

Архипова Меланья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1873

Сын: Архипов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Архипов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
15.03.1886

Дочь: Архипова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Архипов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Архипов Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно