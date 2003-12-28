Ломоткин (Васильев) Олег Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломоткин (Васильев) Олег Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1979

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1979

Отец: Ломоткин Пётр Трофимович

Мать: не указана

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