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Пономарева Мария Алексеевна
Пономарева Мария Алексеевна
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Место рождения
Сыктывкар
, Сыктывкар, Республика Коми
Дата рождения
29.04.2004
Пол
Женский
Отец
Пономарев (Изъюров) Алексей Владимирович
1976 г.р.
Мать
Пономарева (Ткачева) Галина Александровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.2004
Отец:
Пономарев Алексей Владимирович
Мать:
Пономарева Галина Александровна
Сыктывкар
, Сыктывкар, Республика Коми
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