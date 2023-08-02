Булычева Карелия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булычева Карелия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Булычев Алексей Иоаннович

Отец ребёнка: Булычев Иоанн Алексеевич

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Марфа Иоанновна

Отец ребёнка: Булычев Иоанн Алексеевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Дария Иоанновна

Отец ребёнка: Булычев Иоанн Алексеевич

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булычев Иоанн Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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