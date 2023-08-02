Булычева Карелия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Булычев Алексей Иоаннович
Отец ребёнка: Булычев Иоанн Алексеевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Марфа Иоанновна
Отец ребёнка: Булычев Иоанн Алексеевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Дария Иоанновна
Отец ребёнка: Булычев Иоанн Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно