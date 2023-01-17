Корнов Борис Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнов Сергей
Мать: Корнова Евгения Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнов Вячеслав Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатеева Валентина Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно