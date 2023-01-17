Корнов Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнов Борис Сергеевич

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Место рождения

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнов Сергей

Мать: Корнова Евгения Иванова

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнов Вячеслав Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнов Михаил Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатеева Валентина Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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