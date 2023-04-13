Алымова (Холодная) Гликерия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1852
Рождение ребёнка
12.08.1853
Сын: Алымов Максим Константинович
Отец ребёнка: Алымов Константин Петрович
Бракосочетание
05.11.1865
Муж: Беседин Стефан Фомич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно