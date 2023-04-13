Алымова (Холодная) Гликерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алымова (Холодная) Гликерия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.
1825 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1852

Муж: Алымов Константин Петрович

Рождение ребёнка
12.08.1853

Сын: Алымов Максим Константинович

Отец ребёнка: Алымов Константин Петрович

Бракосочетание
05.11.1865

Муж: Беседин Стефан Фомич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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