Истомин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
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Рождение
Около 1859
Бракосочетание
28.10.1885
28.10.1885 бракосочетание д.Теребины Иван Николаевич Истомин 26 и крестьянская девица Мариамна Павловна Лазарева 26, оба первым браком, Поручители по жениху кр-не Михаил Иларионович Щекин , Василий Пр... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Истомина Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно