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Истомин Иван Николаевич

Место рождения

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Истомин Николай Михайлович

Мать: Истомина Дарья Прокопьевна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
28.10.1885

Жена: Истомина Мариамна Павловна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
28.10.1885 бракосочетание д.Теребины Иван Николаевич Истомин 26 и крестьянская девица Мариамна Павловна Лазарева 26, оба первым браком, Поручители по жениху кр-не Михаил Иларионович Щекин , Василий Пр... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Истомина Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно