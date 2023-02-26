Татьяна Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Спиридонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

17.04.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1877

Муж: Эраст (Орест) Федотов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
17.04.1880
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
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