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(Обжорина) Ксения
(Обжорина) Ксения
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
24.01.1849
Пол
Женский
Отец
Обжоринъ Иванъ
1827 г.р.
Мать
Обжорина (Титова) Ирина
1829 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1849
Отец:
Обжоринъ Иванъ
Мать:
Обжорина Ирина
Александровка
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