(Обжорина) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Обжорина) Ксения

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

24.01.1849

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1849

Отец: Обжоринъ Иванъ

Мать: Обжорина Ирина

Александровка
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