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Микулин Николай Никитич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

19.02.1899

Дата смерти

21.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1899

Отец: Микулин Никита Ермолаевич

Мать: Микулина Мария Львовна

Бракосочетание
11.11.1918

Жена: Микулина Евдокия Власьевна

Рождение ребёнка
29.09.1919

Дочь: Эриксон Вера Николаевна

Мать ребёнка: Микулина Евдокия Власьевна

Рождение ребёнка
16.11.1921

Дочь: Неонила Николаевна

Мать ребёнка: Микулина Евдокия Власьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.05.1980
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