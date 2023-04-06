Микулин Николай Никитич
Место рождения
Дата рождения19.02.1899
Дата смерти21.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1899
Отец: Микулин Никита Ермолаевич
Мать: Микулина Мария Львовна
Бракосочетание
11.11.1918
Рождение ребёнка
29.09.1919
Дочь: Эриксон Вера Николаевна
Мать ребёнка: Микулина Евдокия Власьевна
Рождение ребёнка
16.11.1921
Дочь: Неонила Николаевна
Мать ребёнка: Микулина Евдокия Власьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.05.1980