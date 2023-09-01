Ровнер Мордко (Дмитрий) Иосифович (Осипович)
Место рожденияVinnytsia, Vinitsa Ukraine
Дата рождения08.01.1908
Дата смерти19.04.1986
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1908
Vinnytsia, Vinitsa Ukraine
Рождение ребёнка
01.10.1929
Мать ребёнка: Ровнер Фаня Яковлевна
Рождение ребёнка
18.04.1938
Мать ребёнка: Ровнер Фаня Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.04.1986
Saint Petersburg, Россия