Ровнер Мордко (Дмитрий) Иосифович (Осипович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ровнер Мордко (Дмитрий) Иосифович (Осипович)

Место рождения

Vinnytsia, Vinitsa Ukraine

Дата рождения

08.01.1908

Дата смерти

19.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1908

Отец: Ровнер Иосиф Лейбович

Мать: Ровнер Рахиль (Рухл) Израилевна

Vinnytsia, Vinitsa Ukraine
Рождение ребёнка
01.10.1929

Сын: Ровнер Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Ровнер Фаня Яковлевна

Рождение ребёнка
18.04.1938

Сын: Ровнер Игорь Дмитриевич

Мать ребёнка: Ровнер Фаня Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.04.1986
Saint Petersburg, Россия
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