Матрена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1901

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Казанков Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
12.03.1909

Сын: Казанков Алексей Егорович

Отец ребёнка: Казанков Егор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанков Егор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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