Матрена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1901
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Казанков Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
12.03.1909
Сын: Казанков Алексей Егорович
Отец ребёнка: Казанков Егор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно