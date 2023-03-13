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Тестовъ Сергей
Тестовъ Сергей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1843
Пол
Мужской
Отец
Тестовъ Иванъ
1815 г.р.
Мать
Тестова (Пронина) Матрена
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Тестовъ Иванъ
Мать:
Тестова Матрена
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