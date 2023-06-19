Ломако Карп Фёдорович
Место рождения
Дата рождения14.10.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1877 ст.
Отец: Ломако Фёдор Семёнович
Бракосочетание
09.11.1903 ст.
Жена: Ломако Анна Терентьевна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.06.1906 ст.
Дочь: Ломако Ольга Карповна
Мать ребёнка: Ломако Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
20.01.1908 ст.
Дочь: Ломако Екатерина Карповна
Мать ребёнка: Ломако Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
29.01.1912 ст.
Мать ребёнка: Ломако Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
08.12.1913 ст.
Мать ребёнка: Ломако Анна Терентьевна
Смерть
Неизвестно