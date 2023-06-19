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Ломако Карп Фёдорович

Место рождения

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

14.10.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1877 ст.

Отец: Ломако Фёдор Семёнович

Мать: Ломако Лукерья Игнатьевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.11.1903 ст.

Жена: Ломако Анна Терентьевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.06.1906 ст.

Дочь: Ломако Ольга Карповна

Мать ребёнка: Ломако Анна Терентьевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.01.1908 ст.

Дочь: Ломако Екатерина Карповна

Мать ребёнка: Ломако Анна Терентьевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.01.1912 ст.

Сын: Ломако Игнатий Карпович

Мать ребёнка: Ломако Анна Терентьевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.12.1913 ст.

Сын: Ломако Николай Карпович

Мать ребёнка: Ломако Анна Терентьевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно