Бурдуков Павел Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1899
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Бурдукова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Бурдукова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Назарова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Бурдукова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Бурдукова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Бурдукова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Бурдуков Алексей Павлович
Мать ребёнка: Бурдукова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1899