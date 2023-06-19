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Бурдуков Павел Кузьмич

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Бурдуков Кузьма Петрович

Мать: Бурдукова Александра Тимофеевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Бурдуков Семен Павлович

Мать ребёнка: Бурдукова Анна Дмитриевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Бурдуков Иван Павлович

Мать ребёнка: Бурдукова Анна Дмитриевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Назарова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Бурдукова Анна Дмитриевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Бурдукова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Бурдукова Анна Дмитриевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Бурдуков Алексей Павлович

Мать ребёнка: Бурдукова Анна Дмитриевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдукова Анна Дмитриевна

Смерть
1899
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд