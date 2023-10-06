Бугров Андрей Константинович
Место рождения
Дата рождения15.08.1896 ст.
Дата смерти09.10.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1896 ст.
Отец: Бугров Константин Маркеллов
Мать: Мария Евфимовна
Крещение
18.08.1896 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 167 Л. 21 об.–22. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1896 год [о родившихся] Запись № 55 Дата рождения... Показать все
Смерть
09.10.1900 ст.
От скарлатины
Похороны
11.10.1900 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 167 Л. 302 об.–303. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1900 год [об умерших] Запись № 37 Дата смерти: ... Показать все