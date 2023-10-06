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Бугров Андрей Константинович

Место рождения

Бакалы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.08.1896 ст.

Дата смерти

09.10.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1896 ст.

Отец: Бугров Константин Маркеллов

Мать: Мария Евфимовна

Бакалы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
18.08.1896 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 167 Л. 21 об.–22. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1896 год [о родившихся] Запись № 55 Дата рождения... Показать все
Смерть
09.10.1900 ст.
От скарлатины
Похороны
11.10.1900 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 167 Л. 302 об.–303. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1900 год [об умерших] Запись № 37 Дата смерти: ... Показать все

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