Самагинов (Самагин) Феофилакт Петров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пётр Григорьев
Мать: Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Самагин Алексий Феофилактов
Мать ребёнка: Харитина Иванова
Рождение ребёнка
10.02.1809
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Харитина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галагин Василий Феофилактов
Мать ребёнка: Агафья (Агата)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья (Агата)
Смерть
1831