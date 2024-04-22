Самагинов (Самагин) Феофилакт Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самагинов (Самагин) Феофилакт Петров

Место рождения

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр Григорьев

Мать: Ксения Алексеева

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Самагин Алексий Феофилактов

Мать ребёнка: Харитина Иванова

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1809

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Харитина Иванова

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галагин Василий Феофилактов

Мать ребёнка: Агафья (Агата)

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья (Агата)

Смерть
1831
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