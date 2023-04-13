Волобоева Агафья Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Криулина Ольга Павловна
Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович
Рождение ребёнка
22.02.1841
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович
Рождение ребёнка
25.01.1843
Дочь: Ксения Павловна
Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ефимия Павловна
Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1853
Дочь: Василиса Павловна
Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович
Рождение ребёнка
18.09.1855
Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно