Волобоева Агафья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волобоева Агафья Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Криулина Ольга Павловна

Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович

Рождение ребёнка
22.02.1841

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович

Рождение ребёнка
25.01.1843

Дочь: Ксения Павловна

Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Волобоев Федор Павлович

Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ефимия Павловна

Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович

Рождение ребёнка
06.08.1853

Дочь: Василиса Павловна

Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович

Рождение ребёнка
18.09.1855

Сын: Волобоев Трофим Павлович

Отец ребёнка: Волобоев Павел Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волобоев Павел Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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