Ханинёва Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ханинёв Владислав Сергеевич
Отец ребёнка: Ханинёв Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева Олеся Сергеевна
Отец ребёнка: Ханинёв Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно