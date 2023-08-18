Ханинёва Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханинёва Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ханинёв Владислав Сергеевич

Отец ребёнка: Ханинёв Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева Олеся Сергеевна

Отец ребёнка: Ханинёв Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ханинёв Сергей Александрович

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