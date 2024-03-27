Таов Борис Ауесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таов Борис Ауесович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Таов Ауес Темирканович

Мать: Калова Джамилят Хатимовна

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Таова- Ира Борисовна

Мать ребёнка: Думанишева Сусанна Барасбиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таов Артур Борисович

Мать ребёнка: Думанишева Сусанна Барасбиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таов Мурат Борисович

Мать ребёнка: Думанишева Сусанна Барасбиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думанишева Сусанна Барасбиевна

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