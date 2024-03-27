Таов Борис Ауесович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: Таов Ауес Темирканович
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Таова- Ира Борисовна
Мать ребёнка: Думанишева Сусанна Барасбиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таов Артур Борисович
Мать ребёнка: Думанишева Сусанна Барасбиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таов Мурат Борисович
Мать ребёнка: Думанишева Сусанна Барасбиевна
Бракосочетание
Неизвестно