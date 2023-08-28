Герасимов Михаил Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Михаил Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасимов Трофим Ефремович

Мать: Герасимова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Федор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Павел Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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