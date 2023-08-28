Герасимов Михаил Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Федор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Павел Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно