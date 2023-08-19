Бондарева (Липа) Стефанида Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Липа Ефим Федорович
Мать: ?
Бракосочетание
17.01.1882
Рождение ребёнка
21.10.1882
Сын: Бондарев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Бондарев Андрей Макарович
Чебановка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1888
Сын: Бондарев Гордей Андреевич
Отец ребёнка: Бондарев Андрей Макарович
Смерть
Неизвестно