Бондарева (Липа) Стефанида Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Липа) Стефанида Ефимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Липа Ефим Федорович

Мать: ?

Бракосочетание
17.01.1882

Муж: Бондарев Андрей Макарович

Рождение ребёнка
21.10.1882

Сын: Бондарев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Бондарев Андрей Макарович

Чебановка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1888

Сын: Бондарев Гордей Андреевич

Отец ребёнка: Бондарев Андрей Макарович

Смерть
Неизвестно
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