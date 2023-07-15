Есарева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1924
Дата смерти14.02.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Веренич Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Есарев Иван Семенович
Рождение ребёнка
30.10.1952
Отец ребёнка: Есарев Иван Семенович
Матвеевка, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.07.1958
Отец ребёнка: Есарев Иван Семенович
Смерть
14.02.1979