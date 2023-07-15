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Есарева Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1924

Дата смерти

14.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Веренич Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Есарев Иван Семенович

Рождение ребёнка
30.10.1952

Сын: Есарев Василий Иванович

Отец ребёнка: Есарев Иван Семенович

Матвеевка, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.07.1958

Сын: Есарев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Есарев Иван Семенович

Смерть
14.02.1979