Кушкова Змеева Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушкова Змеева Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушкова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Кушков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушкова Римма Александровна

Отец ребёнка: Кушков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушкова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Кушков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушкова Людмила (Люкса) Александровна

Отец ребёнка: Кушков Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушков Александр Иванович

Смерть
Неизвестно