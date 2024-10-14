Бабкин Афанасий Иосифович 02.05.1881 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бабкин Афанасий Иосифович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

02.05.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1881 ст.

Отец: Бабкин Иосиф Абрамович

Мать: Бабкина (Панжинская) Ирина Лаврентьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.10.1900 ст.

Жена: Бабкина (Семибратова) Устиния Поликарповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Осипа Абрамова Бабкина сын Афанасий Осипов 18 Поликарпа Михайлова Семибратова дочь девица Устиния Поликарповна 18
Бракосочетание
07.01.1909 ст.

Жена: Бабкина Васса Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
вд. Афанасий Иосифов Бабкин 25 вд. Васса Григорьева Лыкова 25 ?
Рождение ребёнка
19.08.1910 ст.

Сын: Бабкин Пётр Афанасьевич

Мать ребёнка: Бабкина Васса Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Бабкин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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