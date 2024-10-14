Бабкин Афанасий Иосифович
Место рождения
Дата рождения02.05.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1881 ст.
Бракосочетание
09.10.1900 ст.
Осипа Абрамова Бабкина сын Афанасий Осипов 18 Поликарпа Михайлова Семибратова дочь девица Устиния Поликарповна 18
Бракосочетание
07.01.1909 ст.
Жена: Бабкина Васса Ивановна
вд. Афанасий Иосифов Бабкин 25 вд. Васса Григорьева Лыкова 25 ?
Рождение ребёнка
19.08.1910 ст.
Мать ребёнка: Бабкина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно