Лысанская (Глыбочко) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысанская (Глыбочко) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1953

Отец: Глыбочко Иван Захарьевич

Мать: Глыбочко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
28.11.1976

Сын: Лысанский Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Лысанский Александр Иванович

Рождение ребёнка
12.08.?

Сын: Лысанский Павел Александрович

Отец ребёнка: Лысанский Александр Иванович

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