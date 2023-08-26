Лысанская (Глыбочко) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1953
Отец: Глыбочко Иван Захарьевич
Мать: Глыбочко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1976
Сын: Лысанский Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Лысанский Александр Иванович
Рождение ребёнка
12.08.?
Сын: Лысанский Павел Александрович
Отец ребёнка: Лысанский Александр Иванович