Вержиковский Федот Семенович
Место рождения
Дата рождения01.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1884
Бракосочетание
02.11.1903
Рождение ребёнка
25.05.1905
Дочь: Елена Федотовна
Мать ребёнка: Вержиковская Александра Феодосьевна
Рождение ребёнка
21.12.1906
Сын: Вержиковский Николай Федотович
Мать ребёнка: Вержиковская Александра Феодосьевна
Рождение ребёнка
15.10.1908
Дочь: Анна Федотовна
Мать ребёнка: Вержиковская Александра Феодосьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно