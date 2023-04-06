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Вержиковский Федот Семенович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1884

Отец: Вержиковский Семен Васильевич

Мать: Вержиковская Анна Григорьевна

Бракосочетание
02.11.1903

Жена: Вержиковская Александра Феодосьевна

Рождение ребёнка
25.05.1905

Дочь: Елена Федотовна

Мать ребёнка: Вержиковская Александра Феодосьевна

Рождение ребёнка
21.12.1906

Сын: Вержиковский Николай Федотович

Мать ребёнка: Вержиковская Александра Феодосьевна

Рождение ребёнка
15.10.1908

Дочь: Анна Федотовна

Мать ребёнка: Вержиковская Александра Феодосьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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