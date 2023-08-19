Семейкин Григорий Алексиев
Место рождения
Дата рождения19.11.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1809
Отец: Семейкин Алексий Прохоров
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1834
Рождение ребёнка
25.10.1834
Сын: Семейкин Димитрий Григорьев
Мать ребёнка: Семейкина Надежда Саввина
Рождение ребёнка
17.01.1836
Сын: Семейкин Антоний Григорьев
Мать ребёнка: Семейкина Надежда Саввина
Рождение ребёнка
10.12.1836
Мать ребёнка: Семейкина Надежда Саввина
Рождение ребёнка
24.07.1838
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Семейкина Надежда Саввина
Смерть
Неизвестно