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Семейкин Григорий Алексиев

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

19.11.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1809

Отец: Семейкин Алексий Прохоров

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.01.1834

Жена: Семейкина Надежда Саввина

Рождение ребёнка
25.10.1834

Сын: Семейкин Димитрий Григорьев

Мать ребёнка: Семейкина Надежда Саввина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1836

Сын: Семейкин Антоний Григорьев

Мать ребёнка: Семейкина Надежда Саввина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.12.1836

Сын: Семейкин Данил Григорьев

Мать ребёнка: Семейкина Надежда Саввина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.07.1838

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Семейкина Надежда Саввина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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