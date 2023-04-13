Евдокiя Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокiя Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1894

Дочь: Афанасiя Кириллова

Отец ребёнка: Вотяков Кирилл Дiомидов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.09.1895

Сын: Вотяков Сергiй Кириллов

Отец ребёнка: Вотяков Кирилл Дiомидов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.08.1903

Дочь: Наталiя Кириллова

Отец ребёнка: Вотяков Кирилл Дiомидов

Рождение ребёнка
24.11.1908

Дочь: Варвара Кириллова

Отец ребёнка: Вотяков Кирилл Дiомидов

Рождение ребёнка
13.07.1911

Сын: Вотяков Василiй Кириллов

Отец ребёнка: Вотяков Кирилл Дiомидов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасiя Кириллова

Отец ребёнка: Вотяков Кирилл Дiомидов

Смерть
Неизвестно