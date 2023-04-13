Евдокiя Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1894
Дочь: Афанасiя Кириллова
Отец ребёнка: Вотяков Кирилл Дiомидов
Рождение ребёнка
23.09.1895
Отец ребёнка: Вотяков Кирилл Дiомидов
Рождение ребёнка
23.08.1903
Дочь: Наталiя Кириллова
Отец ребёнка: Вотяков Кирилл Дiомидов
Рождение ребёнка
24.11.1908
Дочь: Варвара Кириллова
Отец ребёнка: Вотяков Кирилл Дiомидов
Рождение ребёнка
13.07.1911
Отец ребёнка: Вотяков Кирилл Дiомидов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасiя Кириллова
Отец ребёнка: Вотяков Кирилл Дiомидов
Смерть
Неизвестно