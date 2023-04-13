Вотяков Кирилл Дiомидов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Вотяков Дiомид Антонов
Мать: Агрипина Романова
Рождение ребёнка
10.04.1894
Дочь: Афанасiя Кириллова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.1895
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.1903
Дочь: Наталiя Кириллова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.11.1908
Дочь: Варвара Кириллова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.07.1911
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасiя Кириллова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно