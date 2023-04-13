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Вотяков Кирилл Дiомидов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Вотяков Дiомид Антонов

Мать: Агрипина Романова

Рождение ребёнка
10.04.1894

Дочь: Афанасiя Кириллова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.09.1895

Сын: Вотяков Сергiй Кириллов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.08.1903

Дочь: Наталiя Кириллова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.11.1908

Дочь: Варвара Кириллова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.07.1911

Сын: Вотяков Василiй Кириллов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасiя Кириллова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно