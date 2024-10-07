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Парфёнова Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфёнов Иона Миронович

Место жительства
Неизвестно
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Парфёнов Николай Ионович

Отец ребёнка: Парфёнов Иона Миронович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Парфёнов Иван Ионович

Отец ребёнка: Парфёнов Иона Миронович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Парфёнов Александр Ионович

Отец ребёнка: Парфёнов Иона Миронович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Парфёнова) Сосанна Ионовна

Отец ребёнка: Парфёнов Иона Миронович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Парфёнова) Ульяна Ионовна

Отец ребёнка: Парфёнов Иона Миронович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Парфёнов Василий Ионович

Отец ребёнка: Парфёнов Иона Миронович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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