Парфёнова Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Парфёнов Иона Миронович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Парфёнов Иона Миронович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Парфёнов Александр Ионович
Отец ребёнка: Парфёнов Иона Миронович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Парфёнова) Сосанна Ионовна
Отец ребёнка: Парфёнов Иона Миронович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Парфёнова) Ульяна Ионовна
Отец ребёнка: Парфёнов Иона Миронович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Парфёнов Иона Миронович
Смерть
Неизвестно