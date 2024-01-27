Loscutoff John Samuel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLoscutoff John Samuel

Loscutoff John Samuel

Место рождения

California

Дата рождения

21.04.1920

Дата смерти

14.02.1983

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1920

Отец: Loskutoff (loscutov) Samuel Ivan Andrew

Мать: Loscutov Alice John

California
Рождение ребёнка
Около 1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Laverne Margaret

Рождение ребёнка
29.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Laverne Margaret

Рождение ребёнка
19.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Laverne Margaret

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Laverne Margaret

Смерть
14.02.1983
South San Francisco, San Mateo, California, USA
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close