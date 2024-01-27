Loscutoff John Samuel
Место рожденияCalifornia
Дата рождения21.04.1920
Дата смерти14.02.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1920
California
Рождение ребёнка
Около 1944
Рождение ребёнка
29.12.1946
Рождение ребёнка
19.09.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Laverne Margaret
Смерть
14.02.1983
South San Francisco, San Mateo, California, USA