Василий Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Ермолай Иванов
Мать: Анна Антипова
Рождение ребёнка
08.02.1802
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
26.08.1806
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Домна Гаврилова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Феодот Васильев
Мать ребёнка: Домна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Васильева
Смерть
Неизвестно