Василий Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Ермолаев

Василий Ермолаев

Место рождения

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Ермолай Иванов

Мать: Анна Антипова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1802

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1806

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Домна Гаврилова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817

Сын: Феодот Васильев

Мать ребёнка: Домна Гаврилова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Васильева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close