Кадикова Ирина Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадикова Ирина Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Зубковъ Антонъ

Отец ребёнка: Кадиковъ Степанъ

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1757

Сын: Кадиковъ Сиджоръ

Отец ребёнка: Кадиковъ Степанъ

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадиковъ Степанъ

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