Кадикова Ирина Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Зубковъ Антонъ
Отец ребёнка: Кадиковъ Степанъ
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кадиковъ Сиджоръ
Отец ребёнка: Кадиковъ Степанъ
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кадиковъ Степанъ