Кадиковъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадиковъ Степанъ

Кадиковъ Степанъ

avatar

Место рождения

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Кадиковъ Савелий

Мать: не указана

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1754

Сын: Зубковъ Антонъ

Мать ребёнка: Кадикова Ирина Сидорова

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1757

Сын: Кадиковъ Сиджоръ

Мать ребёнка: Кадикова Ирина Сидорова

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадикова Ирина Сидорова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close