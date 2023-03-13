Кадиковъ Степанъ
Место рожденияГурьевка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Кадиковъ Савелий
Мать: не указана
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1754
Сын: Зубковъ Антонъ
Мать ребёнка: Кадикова Ирина Сидорова
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кадиковъ Сиджоръ
Мать ребёнка: Кадикова Ирина Сидорова
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадикова Ирина Сидорова