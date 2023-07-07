Зубов Кузьма Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Зубов Фёдор Афанасьевич
Мать: Зубова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.04.1873
Дочь: Попова Евдокия Кузьмина
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Окунцова Пелагея Кузьмина
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.11.1888
Дочь: Екатерина Кузьмина
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Кузьмина
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зубова Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно