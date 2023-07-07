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Зубов Кузьма Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Зубов Фёдор Афанасьевич

Мать: Зубова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
16.04.1873

Дочь: Попова Евдокия Кузьмина

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Зубов Дмитрий Кузьмин

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Окунцова Пелагея Кузьмина

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.11.1888

Дочь: Екатерина Кузьмина

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Кузьмина

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Николай Кузьмин

Мать ребёнка: Зубова Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно