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Зубов Дмитрий Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Зубов Кузьма Фёдорович

Мать: Зубова Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
22.10.1893

Жена: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
13.04.1897

Дочь: Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
13.04.1897

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно