Зубов Дмитрий Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Зубов Кузьма Фёдорович
Бракосочетание
22.10.1893
Жена: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1897
Дочь: Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1897
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Смерть
Неизвестно