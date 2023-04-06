Трофимова (Горькова) Ефросинія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Горькова) Ефросинія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Горьковъ Иванъ

Мать: Горькова Прасковья Дмитриева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1876

Дочь: Ѳекла

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1881

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1883

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1885

Сын: Трофимовъ Евлампиевъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимовъ Иванъ

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