Трофимова (Горькова) Ефросинія
Место рождения
Дата рождения1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Горьковъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.09.1876
Дочь: Ѳекла
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.03.1881
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.02.1883
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.05.1885
Сын: Трофимовъ Евлампиевъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофимовъ Иванъ