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Виногорова Агриппина Романовна
Виногорова Агриппина Романовна
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1883
Пол
Женский
Отец
Виногоров Роман Ильич
1853 г.р.
Мать
Виногорова Прасковья Андреевна
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец:
Виногоров Роман Ильич
Мать:
Виногорова Прасковья Андреевна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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