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Виногорова Агриппина Романовна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1883

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Виногоров Роман Ильич

Мать: Виногорова Прасковья Андреевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл