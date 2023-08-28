Вшивкова (- Пепеляева) Анна Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивкова (- Пепеляева) Анна Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.04.1909 ст.

Муж: Вшивков Уар Семёнович

Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Жених = крестьянин дер. Н. Козьмяш, 67 леь, 2 браком Невеста - крестьянка села Рябки, 47 лет, 2 браком (Пепеляева) Анна Филипповна Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 909 стр 43? №66
Смерть
Неизвестно
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