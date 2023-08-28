Вшивкова (- Пепеляева) Анна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.04.1909 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Жених = крестьянин дер. Н. Козьмяш, 67 леь, 2 браком Невеста - крестьянка села Рябки, 47 лет, 2 браком (Пепеляева) Анна Филипповна Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 909 стр 43? №66
Смерть
Неизвестно