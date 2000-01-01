(von Rücker) Agnes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(von Rücker) Agnes

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1852

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1852

Отец: Von Rücker Gustav Heinrich

Мать: Agnes

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