Баженов Василий Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженов Василий Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баженов Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Неизвестно национальность бурятка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Неизвестно национальность бурятка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Неизвестно национальность бурятка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Неизвестно национальность бурятка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Неизвестно национальность бурятка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Неизвестно национальность бурятка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Семен Васильевич

Мать ребёнка: не указана

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