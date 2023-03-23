Баженов Василий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баженов Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Неизвестно национальность бурятка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неизвестно национальность бурятка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неизвестно национальность бурятка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баженов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Неизвестно национальность бурятка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Неизвестно национальность бурятка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Неизвестно национальность бурятка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана