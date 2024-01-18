Мызин Дмитрий Кондратьевич
Место рожденияДеревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Мызин Кондрат Степанович
Мать: Мызина Вера Николаевна
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Место жительства
Неизвестно
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии