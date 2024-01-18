Мызин Дмитрий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мызин Дмитрий Кондратьевич

Место рождения

Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Мызин Кондрат Степанович

Мать: Мызина Вера Николаевна

Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Место жительства
Неизвестно
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
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