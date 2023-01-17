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Турыгина Анастасия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Турыгин Егор Федорович

Отец ребёнка: Турыгин Федор Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Турыгин Иосиф Федорович

Отец ребёнка: Турыгин Федор Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Васса Федоровна

Отец ребёнка: Турыгин Федор Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Турыгин Леонтий Федорович

Отец ребёнка: Турыгин Федор Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Турыгин Федор Сысоевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турыгин Федор Сысоевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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