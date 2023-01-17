Турыгина Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Турыгин Федор Сысоевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Турыгин Федор Сысоевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Васса Федоровна
Отец ребёнка: Турыгин Федор Сысоевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Турыгин Леонтий Федорович
Отец ребёнка: Турыгин Федор Сысоевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Турыгин Федор Сысоевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно