Ручкинъ Миней
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти20.02.1792
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Ручкинъ Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Ручкинъ Максимъ
Мать ребёнка: Ручкина Домна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Феклистова Катерина
Мать ребёнка: Ручкина Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ручкина Домна
Смерть
20.02.1792
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан