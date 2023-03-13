Ручкинъ Миней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРучкинъ Миней

Ручкинъ Миней

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

20.02.1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Ручкинъ Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Ручкинъ Максимъ

Мать ребёнка: Ручкина Домна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Феклистова Катерина

Мать ребёнка: Ручкина Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручкина Домна

Смерть
20.02.1792
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close