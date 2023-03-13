Ручкинъ Максимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Ручкинъ Миней
Мать: Ручкина Домна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ручкинъ Савватій
Мать ребёнка: Ручкина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
19.03.1779
Дочь: Дарія
Мать ребёнка: Ручкина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ручкинъ Никифоръ
Мать ребёнка: Ручкина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Ручкинъ Карпъ
Мать ребёнка: Ручкина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
13.06.1786
Дочь: Ручкина Акулина
Мать ребёнка: Ручкина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ручкина Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ручкина Авдотья Иванова