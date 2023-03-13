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Ручкинъ Максимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Ручкинъ Миней

Мать: Ручкина Домна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Ручкинъ Савватій

Мать ребёнка: Ручкина Авдотья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1779

Дочь: Дарія

Мать ребёнка: Ручкина Авдотья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ручкинъ Никифоръ

Мать ребёнка: Ручкина Авдотья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Ручкинъ Карпъ

Мать ребёнка: Ручкина Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
13.06.1786

Дочь: Ручкина Акулина

Мать ребёнка: Ручкина Авдотья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ручкина Авдотья Иванова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручкина Авдотья Иванова

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