Ципурия Мелитон Утуевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦипурия Мелитон Утуевич

Ципурия Мелитон Утуевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ципурия Варлам Мелитонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ципурия Серапион Мелитонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ципурия Акакий Мелитонович

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close