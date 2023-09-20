Ципурия Мелитон Утуевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ципурия Варлам Мелитонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ципурия Серапион Мелитонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ципурия Акакий Мелитонович
Мать ребёнка: не указана