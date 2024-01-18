Мызин Василий Сергеевич
Место рожденияДеревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Дата рождения20.03.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1897
Отец: Мызин Сергей Филиппович
Мать: Мызина Ксения Исаевна
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Место жительства
Неизвестно
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии