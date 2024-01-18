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Мызин Василий Сергеевич

Место рождения

Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

20.03.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1897

Отец: Мызин Сергей Филиппович

Мать: Мызина Ксения Исаевна

Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Место жительства
Неизвестно
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
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